À l'occasion du Dipavali 2018, l'association Natya Kalamani propose au public sa nouvelle création mise en scène par la chorégraphe Lynda Sellom : " Aanandha Nadanam " qui signifie danse de joie, spectacle de danse classiques et folkloriques indiennes. Le spectacle aura lieu le 2 novembre à partir de 20h, à la Salle Gramoun Lélé du Conservatoire National de Région.

Une trentaine de danseurs évolueront au gré de danses classiques, semi-classiques, folkloriques traditionnelles et modernes. Ce spectacle

vous propose un voyage inédit au coeur de l’Inde et de ses traditions. Vous découvrirez ce pays dans toute sa splendeur, sa diversité et sa richesse.

Ainsi, l’association et ses danseurs pourront partager avec la population réunionnaise, leur art qui fait partie intégrante de l’identité

réunionnaise, fruit de métissage.

Hormis ce spectacle du vendredi 2 novembre (billet à partir de 5 euros), la troupe interviendra aussi à l’occasion de la fête de la Lumière le Samedi 27 octobre 2018 à partir de 19h, à l’espace culturel Guy Agénor de la Plaine des Palmistes avec un spectacle intitulé " Lumière dansante ", ainsi que le Vendredi 9 novembre 2018 à 19h et le Samedi 10 novembre 2018 à la même heure à Saint André à la Méla.