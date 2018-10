Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Cette image a été capturée par le satellite Aqua ce mercredi 24 octobre aux alentours de 14h30. Une image de La Réunion prise depuis l'espace à presque 900 km à l'Ouest-Sud-Ouest de notre île. Le satellite américain Aqua est en orbite autour de la Terre depuis 2002. La mission primaire d'Aqua d'une durée de 6 ans a été prolongée et le satellite est toujours opérationnel en 2018. Sa principale mission est de collecter des données sur le cycle de l'eau. Ces données sont ensuite analysées par les scientifiques de la NASA. À terme, elles serviront à trouver des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Les images de La Réunion capturées par des satellites de la NASA sont assez rares. Malgré le fait que les conditions météorologiques étaient fortement dégradées en début de semaine à cause d'un front froid : fortes pluies, orages, vent, houle, ce mercredi 24 octobre, la vue était parfaitement dégagée. Et c'est magnifique. Cette image n'a pas échappée à certains initiés...

