BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 26 octobre 2018



- Le mystérieux pétrel noir de Bourbon montre le bout de son bec

- Une audience ce vendredi : Casanova Agamemnon demande une nouvelle fois sa liberté

- Le Rotary ne lève pas le pied sur l'éradication de la polio. Une marche pour sensibiliser les donateurs

- La ministre des Outre-mer rassure mais n'annonce rien

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel bleu puis petits nuages mais pas de pluie pour cette journée

Le mystérieux pétrel noir de Bourbon montre le bout de son bec

Connaissez-vous la Timize ? Un plumage noir, des pattes bicolores un cri effrayant résonnant dans les falaises de Grand Bassin... Aussi appelé pétrel noir de Bourbon, c'est un mystérieux oiseau migrateur endémique de La Réunion. Ce samedi 27 octobre, à l'approche des deux ans de découverte de la première colonie de la timize, "Life+ Pétrel" et l'association de Grand Bassin organise un événement pour petits et grands. L'occasion de découvrir cet oiseau magnifique menacé d'extinction. Il ne resterait que 10 à 50 couples...

Une audience ce vendredi : Casanova Agamemnon demande une nouvelle fois sa liberté

En réalité, c'est la vingt-troisième demande de liberté conditionnelle du sexagénaire. Cinq, ont été jugées irrecevables parce qu'il manquait des pièces au dossier. Aujourd'hui, Casanova Agamemnon a 68 ans, presque 69. Au total, il en a passé 48 derrière les barreaux. De nouveau incarcéré au centre pénitentiaire du Port depuis l'année dernière, il ne veut pas se résigner à mourir en prison. Il a demandé à sortir en janvier dernier, l'audience de ce vendredi 26 octobre devant le tribunal d'application des peines va être déterminante.

Le Rotary ne lève pas le pied sur l'éradication de la polio. Une marche pour sensibiliser les donateurs

Samedi 28 octobre 2018, Journée mondiale de la Polio, les clubs réunionnais du Rotary marcheront d'un bon pas dans les rues de Saint-Denis jusqu'au Jardin de l'Etat où ils feront étape. Le but : sensibiliser les donateurs à la nécessité de vacciner les populations encore non protégées contre la polio pour éviter un retour de la maladie.

La ministre des Outre-mer rassure mais n'annonce rien

Annick Girardin est arrivée ce jeudi 25 octobre à La Réunion pour une visite de trois jours. Une visite au pas de course, Annick Girardin a un programme chargé et des dossiers de taille à gérer. La dengue, la filière canne, la coopération régionale et un volet social. La crise requin, la suppression de l'abattement fiscal Oure-mer ne sont pas à l'ordre du jour. Dès son arrivée, la ministre a été accueillie à l'aéroport par l'intersyndicale hospitalière, elle a ensuite rencontré les acteurs de la lutte contre la dengue puis ceux de la filière canne. Pas d'annonce tonitruante de la part de la ministre mais des promesses, retour sur cette première journée entre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel bleu puis petits nuages mais pas de pluie pour cette journée

Matante Rosina prévoit un beau temps pour toute la matinée sauf sur l'extrême est de l'île, de petits nuages font leur apparition avant midi. Les sommets de l'île bénéficieront d'un bel ensoleillement. Un léger vent de Sud-Est se fera sentir, mais pas de quoi vous décoiffez. Et chez vous comment est le temps ?