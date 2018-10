Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Tout commence par ce post, mis en ligne mardi 23 octobre dernier sur Twitter par l'équipe de Fun Radio " Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand qu'elle dort. Vous trouvez cela normal ? " Un sondage destiné à l'émission LovinFun qui se déroule en deuxième partie de soirée sur la station. Suite à cela, la Twittosphère s'insurge. Il faut dire que ce sondage est totalement déplacé. Cela remet en question la notion de consentement sexuel, car on parle là d'un viol conjugal. De son côté, la station Fun Radio se défend dans un communiqué, l'argument : " l'émission 'LovinFun' sensibilise cette semaine le grand public et les jeunes sur la question du consentement sexuel " . Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes s'est emparée du dossier.

