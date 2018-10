Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le samedi 27 et le dimanche 28 octobre, une compétition de jeux vidéos aura lieu au Complex Sportif Municipal du Port. Les e-gamers s'affronteront sur deux types de supports différents : console avec les jeux FIFA 19 et Street Fighter mais également PC avec les jeux League of legends (équipe de 5 joueurs) et le phénomène Fortnite (par équipe de 2). Les meilleurs se partageront une récompense de 6200 euros. (Photo d'illustration)

