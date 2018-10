Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La vidéo mise en ligne le 24 octobre dernier a été vue plus de 90.000 fois et a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée par un citoyen et partagée plus de 2.400 fois sur Facebook. On y voit une véritable décharge à ciel ouvert aux abords de la rivière Saint-Etienne non loin du pont du même nom. Sur son chemin, l'internaute filme des déchets ménagers, des carcasses de voitures, des cassettes VHS, des extincteurs, des meubles... Des détritus qui semblent être là depuis un moment. Et vu la quantité de déchets, ond dirait bien que l'endroit est un "haut lieu" du dépôt sauvage. Le comble c'est que la déchèterie n'est qu'à quelques mètres. Le riverain dénonce l'inaction des pouvoirs publics et s'inquiète qu'en cas de cyclone, tous ces déchets finissent en mer.

La vidéo mise en ligne le 24 octobre dernier a été vue plus de 90.000 fois et a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée par un citoyen et partagée plus de 2.400 fois sur Facebook. On y voit une véritable décharge à ciel ouvert aux abords de la rivière Saint-Etienne non loin du pont du même nom. Sur son chemin, l'internaute filme des déchets ménagers, des carcasses de voitures, des cassettes VHS, des extincteurs, des meubles... Des détritus qui semblent être là depuis un moment. Et vu la quantité de déchets, ond dirait bien que l'endroit est un "haut lieu" du dépôt sauvage. Le comble c'est que la déchèterie n'est qu'à quelques mètres. Le riverain dénonce l'inaction des pouvoirs publics et s'inquiète qu'en cas de cyclone, tous ces déchets finissent en mer.