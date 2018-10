BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 27 octobre 2018



[VIDEOS] Musique, cirque, danse et langue des signes : Zanfan Rev ek Davy Sicard

Un rêve. Puis un clown et une danseuse d'une boîte à musique libre de ses mouvements. Ce songe, porté par les chansons et la musique de Davy Sicard nous propulse en enfance, entre cirque, illusion et réalité. Trois ans après son dernier album, l'artiste imagine un véritable concert-spectacle, en représentation pour trois dates seulement. "Zanfan rev" passe par le Maloya kabosé, une valse, des rythmes de reggae et de blues. Le chanteur veut également sensibiliser son public aux personnes "autrement capable". Tout le spectacle est interprété en langue des signes pour les personnes malentendantes. Imaz Press a rencontré ce grand rêveur pour parler de ses inspirations, son amour de la culture créole et ses projets futurs.

Coupe d'Afrique de foot : le Kréopolitain Jérémy Morel jouera dans la sélection malgache

Le footballeur d'origine réunionnaise Jérémy Morel a confirmé, ce vendredi sur Twitter, qu'il participerait bien à la coupe d'Afrique des nations 2019 (15 juin-13 juillet) avec l'équipe nationale de Madagascar.. Le coach de la sélection malgache l'avait annoncé peu de temps avant à la télévision malgache. Jérémy Morel joue actuellement à l'Olympique Lyonnais

La Possession : le flyer et le conte de fées en faveur de la carrière des Lataniers

La Ville de la Possession a mis en ligne un flyer présentant le projet de voie d'accès vers la Nouvelle route du littoral (NRL), projet qui nécessite d'ouvrir la carrière des Lataniers. Une communication riche en rebondissements et adjectifs bucoliques et optimistes... Pour l'instant, le projet, bien que la convention avec La Région soit déjà signée, est toujours en attente de la validation préfectorale. Néanmoins la municipalité s'est lancée dans une opération de communication qui donne envie de croire aux contes de fées.... auxquels ne manqueront pas de ne pas croire les opposants au projet.

L'Afrique du Sud, nouveau paradis des chasseurs de dinosaures

Le soleil vient à peine de se lever sur le veld sud-africain et arrache déjà quelques ahanements à la colonne de scientifiques qui crapahute à flanc de colline, sacs au dos, à la poursuite d'un reptile disparu il y a 200 millions d'années. Encore quelques mètres d'efforts et les voilà à pied d'oeuvre: au milieu des éboulis gisent deux gros blocs de pierre qui cachent les secrets d'un effrayant ancêtre de nos crocodiles actuels

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures remontent, la pluie menace l'après-midi

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de son pilon. Elle a vu que les températures un peu fraîches de ces derniers jours vont un peu remonter ce samedi 27 octobre 2018. Elle a vu aussi qu'il y aur des nuages et peut-être un peu de pluie dans l'après-midi. Et chez vous c'est comment ?