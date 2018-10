Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

L'établissement français du sang de La Réunion tire, une fois de plus, le signal d'alarme : " Depuis plusieurs semaines, la fréquentation des collectes de sang connaît une baisse continue. Le changement de saison apporte son lot d'épisodes infectieux et autres maux associés qui ne permettent pas aux donneurs même les plus réguliers de se mobiliser. Chaque année depuis 2009 à la Réunion, les collectes Mon Sang Pour Les Autres rencontrent un franc succès. Organisées par l'Etablissement Français du Sang, le Rotary Club, elles contribuent chaque année à recruter de nouveaux donneurs. Les donneurs et futurs donneurs sont ainsi invités à faire un don de sang : Dimanche 28 octobre au Cinépalmes de Sainte-Marie de 9h30 à 15h30. Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l'entretien pré-don, peut donner son sang. Les critères de pour pouvoir donner son sang : après 60 ans, le premier don est soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS. Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois. Entre deux dons de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum. Enfin, si certaines mesures sont définitives, il faut savoir que 80 % des ajournements au don sont temporaires. Le candidat au don peut donc se présenter à nouveau après avoir respecté le délai d'ajournement.

