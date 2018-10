Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Un accident s'est produit dans le secteur de Savannah à Saint-Paul sur la voie de gauche dans le sens Nord-Sud. Il y aurait trois véhicules impliqués. Pour le moment, on ne connaît pas la gravité des blessures des occupants des véhicules. Cinq camions de pompiers sont mobilisés sur place ainsi que les forces de l'ordre. Conséquence directe de ce carambolage, cinq kilomètres de bouchon entre Le Port et Saint-Paul. Les embouteillages remontent jusqu'au Sacré coeur. Plus d'informations à suivre

