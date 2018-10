Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La vague rose va déferler le week-end des 3 et 4 novembre à l'Étang-Salé. Et bien sûr, avant la course, il y a la traditionnelle remise de dossards et de T-shirt. Elle se fera, dans le Nord, à la NORDEV - Hall D ce samedi 27 octobre de 10h à 18h. Pour les régions Sud et Ouest, ce sera jeudi 1er novembre au Bleu Bayou dans la forêt de l'Étang-Salé de 10h à 19h. Petite nouveauté pour cette 11ème édition : la possibilité de s'inscrire au RUN Odysséa dans la limite des places disponibles. Donc pour les retardataires qui souhaitent s'engager dans la lutte contre le cancer du sein, il est encore temps !

