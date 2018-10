Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 22 au 26 octobre 2018 sur Imaz Press :



- Lundi 22 octobre - Grand Raid 2018: Ils et elles ont "survécu" à ces courses de folie

- Mardi 23 octobre - Vigilance forte houle : attention des vagues pouvant atteindre les huit mètres attendues

- Mercredi 24 octobre - La Réunion : #PasDeVague.... et pourtant la violence fait école

- Jeudi 25 octobre - La ministre des Outre-mer rassure mais n'annonce rien

- Vendredi 26 octobre - Le mystérieux pétrel noir de Bourbon montre le bout de son bec

Et voilà c'est fini. Sur les 5.508 participants aux quatre courses du Grand Raid, 3.907 ont "survécu". Des fous, des folles, des champions des sentiers. Ils nous ont fait rêver et frissonner du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018. Avec eux et derrière eux, il y avait leurs familles mais également les 1.800 bénévoles qui ont donné de leur temps pour les épauler. Le dernier coureur, Jean-Yves Baron a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute de Saint-Denis après 66 heures et 4 minutes de course... Retour sur les parcours de ces héros et héroïnes.

Météo France a émis un bulletin de vigilance forte houle sur le littoral Sud et Ouest effective ce mardi 23 octobre à partir de 16h. Un train de houle lié au passage d'un front froid sur La Réunion qui avait déjà eu des conséquences ce lundi 22 octobre. Les conditions climatiques étaient très dégradées : de fortes précipitations, du vent, des orages qui avaient causé des perturbations sur les axes routiers de l'île. Météo France avait finalement levé les vigilances fortes pluies et orage qui courraient depuis le matin et la mi-journée.

Un adolescent qui braque une enseignante avec une arme factice... Cette vidéo virale, mise en ligne le vendredi 19 octobre 2018, a généré un tsunami de hastags #Pasdevague... avec ou sans s, pour dénoncer une inertie supposée de l'Education nationale. Le rôle des parents est parfois souligné sans complaisance dans ces "tweets". A tort ou à raison ? Et à La Réunion, qu'en est-il ? C'est la question que nous sommes allés poser aux principaux intervenants : rectorat, syndicat enseignants et bien sûr... aux parents.

La ministre des Outre-mer est arrivée ce jeudi 25 octobre à La Réunion pour une visite de trois jours. Une visite au pas de course, Annick Girardin a un programme chargé et des dossiers de taille à gérer. La dengue, la filière canne, la coopération régionale et un volet social. La crise requin, la suppression de l'abattement fiscal Outre-mer ne sont pas à l'ordre du jour. Dès son arrivée, la ministre a été accueillie à l'aéroport par l'intersyndicale hospitalière, elle a ensuite rencontré les acteurs de la lutte contre la dengue puis ceux de la filière canne. Pas d'annonce tonitruante de la part de la ministre mais des promesses, retour sur cette première journée.

Connaissez-vous la Timize ? Un plumage noir, des pattes bicolores un cri effrayant résonnant dans les falaises de Grand Bassin... Aussi appelé pétrel noir de Bourbon, c'est un mystérieux oiseau migrateur endémique de La Réunion. Ce samedi 27 octobre, à l'approche des deux ans de découverte de la première colonie de la timize, "Life+ Pétrel" et l'association de Grand Bassin organise un événement pour petits et grands. L'occasion de découvrir cet oiseau magnifique menacé d'extinction. Il ne resterait que 10 à 50 couples...