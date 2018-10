Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

C'est la deuxième finale régionale de la Coupe de France ce week-end. La Jeanne d'Arc du Port affronte la Saint-Pierroise, un match haut en couleurs et surtout très rythmé. Le niveau de jeu est élevé, certains supporters parlent même d'un "choc des Titans". Un spectacle sur la pelouse mais aussi côté tribunes. Qu'on se le dise, les supporters de l'équipe portoise sont bien plus nombreux que les saint-pierrois mais cela n'empêche pas l'ambiance de battre son plein. La Jeanne d'Arc a ouvert le score en début de seconde mi-temps à la 50' malgré le fait que les joueurs saint-pierrois ait dominé le jeu durant toute la première mi-temps. D'un côté comme de l'autre, les fautes sont multiples, on sent la frustration des joueurs saint-pierrois qui, malgré de nombreuses occasions n'arrivent pas à mettre de ballon au fond des cages.

