Effervescence, sonorités de Sega, rythme de moutia et maloya, parfum d'épices... Le festival Kreol aux Seychelles qui a lieu du 24 au 31 octobre 2018, est le plus grand événement culturel du pays. Tous les ans, musique créole, danse, poésie, littérature, gastronomie, décoration, habillement se retrouvent sur l'île Mahé entre mer, plage et montagnes. Une semaine haute en couleurs où toutes les communautés insulaires mettent en avant les particularités de leur créolité. Le rendez-vous le plus important est de loin le grand défilé du samedi 27 octobre au coeur de la capitale Victoria. Gramounes, marmailles, jeunes gens, tous et toutes se retrouvent en musique dans des cortèges et sur des chars. Comme de coutume chaque année, d'autres territoires créoles participent dont La Réunion.

