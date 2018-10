BONJOUR - Voici les titres développés de ce dimanche matin 28 octobre 2018



La Réunion aux Seychelles, le festival Kréol, un hymne aux identités de l'Océan Indien

Effervescence, sonorités de Sega, rythme de moutia et maloya, parfum d'épices... Le festival Kreol aux Seychelles qui a lieu du 24 au 31 octobre 2018, est le plus grand événement culturel du pays. Tous les ans, musique créole, danse, poésie, littérature, gastronomie, décoration, habillement se retrouvent sur l'île Mahé entre mer, plage et montagnes. Une semaine haute en couleurs où toutes les communautés insulaires mettent en avant les particularités de leur créolité. Le rendez-vous le plus important est de loin le grand défilé du samedi 27 octobre au coeur de la capitale Victoria. Gramounes, marmailles, jeunes gens, tous et toutes se retrouvent en musique dans des cortèges et sur des chars. Comme de coutume chaque année, d'autres territoires créoles participent dont La Réunion.

PIROI : la plateforme de prévention des risques devient centre de référence et de recherche

De passage à La Réunion, Jean-Christophe Combe, le Directeur général de La Croix-Rouge française, a visité la plateforme régionale d'intervention de l'Océan Indien, créée en 2000 pour prévenir et gérer les risques de catastrophes dans la zone Sud-Ouest indo-océanique. Le PIROI, de par son expertise et son engagement sur le terrain, est appelé à devenir centre de référence pour d'autres zones ultramarines, telles que les Caraïbes ou la Nouvelle- Calédonie, mais aussi à l'international. Une consécration pour la Croix-Rouge Française à La Réunion, dont les actions innovantes sont saluées par le Directeur général de l'organisation caritative.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Grand Raid, Forte houle, #Pasdevague, Girardin, Pétrel noir

- Lundi 22 octobre - Grand Raid 2018: Ils et elles ont "survécu" à ces courses de folie

- Mardi 23 octobre - Vigilance forte houle : attention des vagues pouvant atteindre les huit mètres attendues

- Mercredi 24 octobre - La Réunion : #PasDeVague.... et pourtant la violence fait école

- Jeudi 25 octobre - La ministre des Outre-mer rassure mais n'annonce rien

- Vendredi 26 octobre - Le mystérieux pétrel noir de Bourbon montre le bout de son bec

Les légumineuses, sources de protéines, désormais bien ancrées dans le paysage culinaire

Adieu veau, vache, cochon, couvée, bonjour pois chiches, fèves et lentilles! Les légumineuses ont envahi les assiettes des consommateurs français, qui disposent d'une offre multipliée par deux depuis deux ans.

"L'offre a plus que doublé depuis deux ans. Au Salon international de l'Alimentation (Sial) près de Paris, le nombre de produits innovants à base de légumineuses a plus que doublé cette année, passant de 11 à 24", indique à l'AFP Xavier Terlet, président du cabinet XTC World innovation qui analyse les tendances mondiales.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche nuageux

Ce dimanche 28 octobre 2018 devrait être assez nuageux. C'est en tout cas ce que Matante Rosina a déterminer dans le fond de sa tasse de café. Elle a vu aussi qu'il va faire un peu plus chaud. Et par chez vous c'est comment ?