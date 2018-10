Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

27 ans qu'une équipe de l'Est n'avait pas soulevé une Coupe de France, la victoire a encore plus de saveur. Première fois de son histoire que l'équipe de Sainte-Suzanne accédait à une finale de Coupe de France et ça lui a réussi. La rencontre était à la hauteur des enjeux, un match d'un beau niveau de jeu. Le stade Volnay a vibré et le suspens était à son comble. Car cette victoire, c'est aux tirs au but que l'équipe de l'Est l'a arrachée. À l'issue du match, l'ambiance s'est prolongée un petit moment sur la pelouse, une communion avec les supporters, un moment de grâce pour les joueurs.

Du côté de la Tamponnaise, il reste un goût amer en bouche. Deuxième fois que le club du Sud accédait à une finale de Coupe de France. Ils ont été bons mais ça n'aura pas suffi face à la hargne des sainte-suzanniens.

L'AS Sainte-Suzanne s'envolera pour la métropole disputer le huitième tour de la Coupe de France dans trois semaines.

27 ans qu'une équipe de l'Est n'avait pas soulevé une Coupe de France, la victoire a encore plus de saveur. Première fois de son histoire que l'équipe de Sainte-Suzanne accédait à une finale de Coupe de France et ça lui a réussi. La rencontre était à la hauteur des enjeux, un match d'un beau niveau de jeu. Le stade Volnay a vibré et le suspens était à son comble. Car cette victoire, c'est aux tirs au but que l'équipe de l'Est l'a arrachée. À l'issue du match, l'ambiance s'est prolongée un petit moment sur la pelouse, une communion avec les supporters, un moment de grâce pour les joueurs.

Du côté de la Tamponnaise, il reste un goût amer en bouche. Deuxième fois que le club du Sud accédait à une finale de Coupe de France. Ils ont été bons mais ça n'aura pas suffi face à la hargne des sainte-suzanniens.

L'AS Sainte-Suzanne s'envolera pour la métropole disputer le huitième tour de la Coupe de France dans trois semaines.