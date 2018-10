Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Chaque week-end, les gendarmes effectuent des contrôles routiers. Chaque week-end, des automobilistes se font pincer pour des infractions plus ou moins graves. Cette fois, la palme va à cet automobiliste "contrôlé ce dimanche à 10 h50 par la BMO de La Rivière ST-LOUIS alors qu'il circulait sur la RN 1 en direction de ST -DENIS avec famille à bord dont 2 jeunes enfants. l'intéressé était alcoolisé (0,41 mg/l), non-titulaire du permis et donc sans assurance. Les gendarmes ont aussi constaté qu'il est en récidive pour les mêmes faits. Il a aussitôt été placé en garde à vue et répondra de ces actes demain matin devant le procureur de la République de ST-PIERRE." Pour le reste, les militaires ont relevé 83 infractions. 11 permis ont été retirés. Ci-dessous, le communiqué complet.

