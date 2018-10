Le phénomène a été observé aux quatre coins de l'île ce samedi 27 octobre en début de soirée, aux alentours de 20h10. Plusieurs témoins ont parlé d'une sorte d'étoile filante qui serait passée d'ouest en est dans le ciel réunionnais. À Saint-Joseph, dans les hauts de Saint-Leu, à Saint-André, à Sainte-Marie, de nombreux témoins ont assisté au passage furtif de quelque chose dans le ciel. Les témoins décrivent une lumière jaune, orangée. La plupart d'entre eux a pensé à un météore car il y a environ un mois, un météore a bien traversé le ciel réunionnais. Mais cette fois, au vue de la vitesse, de la trajectoire et des couleurs du phénomène, des questions se posent...

Voici des images du phénomène, il n’a pas été aperçu qu’à La Réunion. À Rodrigues, il semble même plus proche, regardez :

Comme vous l’entendez sur les vidéos, les témoins du passage de cet OVNI (objet volant non identifié) sont assez dubitatifs. "C’est quoi çaaaa ? " L’hypothèse la plus crédible, c’est Actu Météo 974 qui la donne sur sa page Facebook : " L'hypothèse qui, pour l'instant tiendrait la route, serait la rentrée atmosphérique d'un morceau de fusée Falcon 9 lancée il y a environ 1 an. La trajectoire de ce débris spatial le faisait passer au-dessus des Mascareignes ce samedi vers 20h32."

C’est un certain Flavien Schmitt qui aurait mis Actu Météo 974 sur cette piste. Il a donc résolu l’énigme de ce bolide qui a fendu le ciel réunionnais ce samedi 27 octobre.

