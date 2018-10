BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 29 octobre 2018



- Créole or not créole : aux Seychelles, la revendication d'une culture en péril

- La Grande Chaloupe : des geckos verts pour sauver la forêt sèche

- Infirmiers : l'Ordre national a pris le pouls de la profession dans l'île

- La Réunion fascinante depuis l'Espace

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ou des nuages

Créole or not créole : aux Seychelles, la revendication d'une culture en péril

"Fyer nou lidantite !" est dans toutes les bouches et placardé sur tous les murs de Viktoria. Le festival Kreol des Seychelles, le plus grand événement culturel du pays s'achève dans quelques jours. Partout dans l'île de Mahé on se revendique créole, culture et traditions sont chantées, dansées, racontées. Pourtant, cette créolité s'érode petit à petit, grignotée à coup de blockbusters, de burger-pizza, de réseaux sociaux ou de pop music..., bref des rouleaux compresseurs culturels. D'une mère de famille à un prêtre catholique en passant par une ministre, des Seychellois racontent à Imaz Press ce que "créolité" au XXIème siècle signifie.

La Grande Chaloupe : des geckos verts pour sauver la forêt sèche

Dès lundi 29 octobre 2018, une équipe du Parc National va aller effectuer un premier comptage de geckos sur les hauteurs de La Grande Chaloupe. En effet, en mai dernier, 50 spécimens de geckos verts de Bourbon, capturés à la Plaine d'Affouches, y ont été transportés pour réimplantation. Leur mission consiste à encourager la pollinisation et donc le renouvellement de la forêt sèche.

Infirmiers : l'Ordre national a pris le pouls de la profession dans l'île

Le président de l'Ordre national des infirmiers était de passage à La Réunion ces derniers jours. Occasion de faire le point avec le président de l'Ordre départemental, Guy Soubaya, sur les effectifs et surtout sur l'évolution de la filière de formation, entre le nouvel accès par Parcours Sup et la spécialisation niveau Master 2 de pratique avancée. Avec en ligne de mire l'accès au doctorat. Autant de pistes d'évolution pour ce métier qui offre peu de débouchés actuellement à La Réunion, hormis en exercice libéral.

La Réunion fascinante depuis l'Espace

Le mercredi 24 octobre dernier, Imaz Press vous montrait une image dégagée de La Réunion capturée par le satellite de la NASA Aqua. Une image rare, car en général, un voile nuageux recouvre l'île. On arrive à distinguer La Réunion mais on dirait qu'elle joue à cache-cache sous un océan de nuages. Les images de ces derniers jours ont été capturées par Aqua et Terra. Ces deux satellites font des rotations autour de la Terre. Les informations qu'ils collectent sont ensuite analysées par les scientifiques de la NASA.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ou des nuages

Matante Rosina a un abusé du kari volay et du rougay sosis ce week-end. Du coup elle n'arrive pas à se décider. Elle se demande s'il va aire beau ou pas ce lundi 29 octobre 2018. Elle compte sur vous pour la renseigner. Dites lui vite comment est le temps chez vous