Le mercredi 24 octobre dernier, Imaz Press vous montrait une image dégagée de La Réunion capturée par le satellite de la NASA Aqua. Une image rare, car en général, un voile nuageux recouvre l'île. On arrive à distinguer La Réunion mais on dirait qu'elle joue à cache-cache sous un océan de nuages. Les images de ces derniers jours ont été capturées par Aqua et Terra. Ces deux satellites font des rotations autour de la Terre. Les informations qu'ils collectent sont ensuite analysées par les scientifiques de la NASA.

Des deux, le plus récent est Aqua. Le satellite est en orbite autour de la Terre depuis 2002. À l’origine, sa mission devait durer six ans mais elle a été prolongée. Car les informations que Aqua récupère sont essentielles pour l’avenir de la Planète. Sa principale mission est de collecter des données sur le cycle de l’eau. À court, moyen et long terme. Aqua fournit quotidiennement une carte des températures à la surface des océans. Ces données permettront aussi d’analyser comment la circulation océanique varie d'une année sur l'autre, au fil d'une décennie et à des échelles temporelles plus longues. La Réunion vue par Aqua ces derniers jours, regardez :

Image visible depuis satellite Aqua le 23/10 à 13h43 passage à ~ 946km à l'est de la Réunion https://t.co/IWrmGftMEi pic.twitter.com/Dk90OE40n7 — Lionel (@meteo_reunion) 23 octobre 2018

Image visible depuis satellite Aqua le 24/10 à 14h25 passage à ~ 887km à l'ouest-sud-ouest de la Réunion https://t.co/afOdeTulhr pic.twitter.com/aR8KQOKdja — Lionel (@meteo_reunion) 24 octobre 2018

Image visible depuis satellite Aqua le 26/10 à 14h13 passage à ~ 738km à l'ouest-sud-ouest de la Réunion https://t.co/sZEq06X6g8 pic.twitter.com/OgugRFur0w — Lionel (@meteo_reunion) 26 octobre 2018

Image visible depuis satellite Aqua le 28/10 à 14h01 passage à ~ 721km à l'est de la Réunion https://t.co/doI8HHcGtn pic.twitter.com/8AsyDSTKnV — Lionel (@meteo_reunion) 28 octobre 2018

Le satellite Terra a été lancé en 1999. Sa mission : comprendre le climat de la Terre et son évolution. Terra récolte aussi des données sur l'impact de l'activité humaine et des désastres naturels sur les communautés humaines et les écosystèmes. Les images de La Réunion capturées par Terra ces derniers jours, regardez :

Image visible depuis satellite Terra le 25/10 à 10h46 passage à ~ 769km à l'ouest de la Réunion https://t.co/Au03JMoeJF pic.twitter.com/xInTT7o6EL — Lionel (@meteo_reunion) 25 octobre 2018

Image visible depuis satellite Terra le 27/10 à 10h34 passage à ~ 712km à l'est-sud-est de la Réunion https://t.co/pSUQSX2Q35 pic.twitter.com/rl34cuGhcm — Lionel (@meteo_reunion) 27 octobre 2018

Les changements climatiques sont un défi de taille pour les années à venir. D'où l'utilité de Terra et Aqua. La NASA cherche à comprendre, évaluer et suivre l'évolution de ces changements environnementaux pour anticiper les risques liés à ces bouleversements que l'on ne peut contrôler.

Pour le moment, il est difficile d’interpréter les images capturées par les deux satellites ces derniers jours. Tout ce que l’on sait, c’est que La Réunion est, la plupart du temps, drapée dans un voile de nuages. À l’approche de l’hiver austral, cela n’aurait rien d’exceptionnel.

L’autre information, c’est que ces deux satellites américains sont régulièrement au dessus de nos têtes, peut-être que dans quelques année, nous pourrons savoir avec précision comment le climat, la température et le niveau de l’Océan indien ont évolué…

Plus d'informations sur Aqua ici

Plus d'informations sur Terra ici

fh/www.ipreunion.com