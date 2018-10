En ce jour de rentrée, des travaux sont en cours sur les routes réunionnaises. Voici le bulletin des chantiers en cours et à venir. Bonne route et prudence à tous les automobilistes. (photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN2 - St Denis - travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial

Sur la RN2 à St Denis au niveau de l'échangeur Pasteur dans le Nord/Est, travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial du 15 octobre (matin) et jusqu'au 16 novembre 2018 inclus.

Circulation interdite de façon permanente sur la bretelle d'insertion en direction de l'Est. Déviation par les voiries communales adjacentes. Un passage sécurisé sera mis en place pour les piétons et les cyclistes.

RN2 - St Joseph - travaux de protection acoustique

Sur la RN1002 à St Joseph ZAC Badera, travaux de protection acoustique jusqu'au vendredi 7 décembre. Voie de droite neutralisée de 7h à 16h sens Sud/Est.

RN2002 - Bras Panon - travaux de curage de fossés

Sur la RN 2002 à Bras Panon, travaux de curage de fossés jusqu'au vendredi 2 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à St André secteur Cambuston, travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles jusqu'au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à Bras Panon, travaux d'ouverte de chambre et passage de câbles jusqu'au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au vendredi 19 avril 2019. Circulation alternée de 7h à 16h.

RN5 - RN 1005 route de Cilaos - travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN 1005 route de Cilaos, travaux de renforcement de chaussée (terrassement, maçonnerie et pose de glissières) jusqu'au mardi 18 décembre. Circulation alternée au droit du chantier de 7h à 15h30 sauf vendredi jusqu'à 12h. Vitesse limitée à 50km/h au niveau de la zone de travaux.

RD111 - Etang Salé/Rte Le Lambert - Travaux pose canalisation

Sur la RD111 à l'Etang-Salé/Route Le Lambert, entre la RD19 et la Rue du Stade, travaux de pose de canalisation jusqu'au lundi 31 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD29 - St Pierre/Rte de la Ravine des Cafres - Travaux enfouissement câbles électriques

Sur la RD29 à St Pierre/Route de la Ravine des Cafres, travaux d'enfouissement de câbles électriques jusqu'au vendredi 31 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD29 - St Pierre/Rte Ravine des Cafres -Travaux tirage câbles fibres optiques

Sur la RD 29 à St Pierre route Ravine des Cafres, entre l'allée coco fleurs et l'allée des rossignols pour les PR1+050 à 1+700, pour les PR5+450 au PR5+850 entre le chemin des Ruches jusqu'au chemin Grosset, travaux tirage de câbles fibres optiques jusqu'au vendredi 14 décembre. Circulation alternée de 08h à 16h.

RD3 - St Joseph/Rte Hubert Delisle - Travaux pose canalisation

RD 3 St Joseph/Rte Hubert Delisle, du PR233+320 jusqu'à la rue Trovalet, travaux de pose de canalisation jusqu'au vendredi 14 décembre. Alternat de 8h à 16h.

RD3 - St Louis/Rte Hubert Delisle - Travaux renforcement de chaussée

Sur la RD3 à St Louis/Route Hubert Delisle, du PR 157+000 jusqu'au chemin Maison Rouge, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 2 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Rte de Bois Court - Travaux déplacement réseau HTA

RD 70 Le Tampon/Rte de Bois Court, entre l'impasse Delphée et l'impasse Tan Route, travaux déplacement réseau HTA jusqu'au vendredi 23 novembre. Alternat de 08h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1A - St Paul - La Saline - Travaux de curage des exutoires

Sur la RN1A à St Paul déviation de la Saline travaux de curage des exutoires les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre. Circulation alternée au niveau du chantier mobile dans un sens puis dans l'autre de 08h30 à 14h.

RN2 - Ste Suzanne/St André - travaux de ramassage de déchets et dérasement

Sur la RN2 de la Marine Ste Suzanne à la Balance St André, travaux de ramassage de déchets et de dérasement du lundi 29 au mercredi 31 octobre. BAU ou voie de droite neutralisée en fonction des besoins et de l’avancement du chantier dans le sens Nord/Est ou dans le sens inverse de 08h00 à 15h00.

RN2|ECH Beaulieu - St Benoît - Beaulieu - Travaux des enrobés sur tranchée Fibres

Sur la RN2 à St Benoît échangeur Beaulieu, travaux d'enrobés sur tranchée de fibres optiques les lundi 29 et mardi 30 octobre. Chaussée rétrécie sur la bretelle en direction de Ste Anne et micro coupures à prévoir de 08h30 à 15h30.

RN2002 - St Benoît/Bras Panon - Travaux de fauchage mécanique

Sur la RN2002 de St Benoît à Bras Panon entre Bourbier les Rails et Paniandy, travaux de fauchage du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre. Chantier mobile avec alternat ponctuel de 08h30à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN3 à St Pierre entre les échangeurs Banks et Mon Caprice travaux de réparation de glissière de sécurité les nuits des lundi 29 et mardi 30 octobre. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier de 20h30 à 05h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réalisation d'une tranchée

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur du premier Village les Bas, travaux de réalisation d'une tranchée du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

