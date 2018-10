Rue de Paris, les passants sont un peu interloqués devant le dispositif de police qui barre l'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Ce déploiement de police encadre une perquisition au siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie, selon notre confrère Clicanoo. Imaz Press s'en rendu sur place.

Le président de la CCI a été interpellé et placé en garde à vue ce matin et conduit à la Chambre de commerce et d'industrie sous escorte policière. Luc-Guy Fontaine a également été placé en garde en vue. Le procureur de la République orchestre cette perquisition placée sous son autorité. L'enquête concerne une présumée fraude aux élections consulaires. (Plus d'infos à suivre)