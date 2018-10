C'est l'histoire d'un baleineau qui se retrouve coincé dans l'estuaire d'une ravine sous le viaduc de la nouvelle route du Littoral à la Grande Chaloupe. Un baleineau qui se débat comme un beau diable pour s'en sortir. Un baleineau qui lutte pour sa vie mais qui n'arrive à rien. L'intervention humaine sera son seul salut. Mais on dirait bien, qu'on a crié " victoire " trop vite.

Aussitôt l'alerte donnée ce lundi 29 octobre au matin, une opération de sauvetage d’envergure est mise en place, des plongeurs de la gendarmerie, l’association Globice, les ouvriers de la nouvelle route du Littoral, tous travaillent main dans la main. La Réunion a les yeux rivés sur le sort de ce bébé effrayé qui, à bout de force finit par se laisser faire. L’intervention est délicate : un chenal est tracé, le cétacé de 10 tonnes est sanglé puis soulevé par une grue, il est enfin libéré après plus de quatre heures d’effort des sauveteurs. On applaudit, on le croit sauvé. On l’imagine déjà rejoindre les siens. Mais rien ne se passe comme prévu.

Pourtant délivré, le baleineau fait du sur place, se laisse balloté par le courant. L’eau se brouille, une large tâche rouge apparaît. La baleine juvénile est blessée. Le miracle vire au cauchemar. Le cétacé semble désorienté, épuisé. Coincé depuis l’aube jusqu’à 14h, il est passé par toutes les émotions. On l’a vu s’agiter, se débattre, se calmer, montrer des signes de stress… Et toute cette effervescence autour de lui… On se dit qu’il faut le laisser reprendre ses esprits, que tout est normal, qu’il va repartir. Ce qu’il finit par faire au bout d’une demi-heure.

Un " ouf " de soulagement résonne sur l’île. Mais ça ne dure pas longtemps. Le départ vers le large du cétacé est laborieux. Le baleineau semble désorienté, la blessure est peut-être plus grave que ce que l’on pensait. Clopin clopant, on le voit s’éloigner vers le large. On applaudit de nouveau. Tout le monde retourne à ses activités.

Le baleineau de nouveau en difficulté

Puis en fin d’après-midi, le baleineau s’échoue de nouveau. Cette fois, du côté de la Pointe du Gouffre et là, c’est le pessimisme qui domine. Peut-être la lucidité. Le baleineau est affaibli, à bout de force, désorienté, il perd toujours du sang. On a peut-être mis trop voulu y croire. Plus les heures passent, plus les chances qu’il reste en vie s’amenuisent. La tombée de la nuit n’a rien arrangé, impossible pour les sauveteurs d’intervenir. Et la localisation du baleineau n’aide pas, il faudra opérer en mer, ce qui est encore plus difficile.

Ce mardi 30 octobre matin, le réseau échouage devrait de nouveau se mobiliser. Mais tout le monde se demande si le baleineau a survécu à cette nuit terrible qu'il a passé, seul, blessé, dans la nuit noire.

