Du 15 au 21 octobre, 8 cas de dengue ont été confirmés. Si l'Est est épargné, le Nord a enregistré un cas à Saint Denis, l'ouest 3 cas à La Possession, Le Guillaume et La Saline et le Sud 4 cas, à Rivière Saint Louis, Le Tampon et Saint-Pierre. Depuis le début de l'année, la dengue a provoqué 144 hospitalisations et 454 passages aux urgences, ainsi que cinq décès, dont trois directement liés à la dengue. La fête de la Toussaint, avec l'afflux de fleurs dans les cimetières, risque d'aggraver le phénomène d'où l'importance de respecter quelques règles de prudence.

