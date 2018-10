Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le temps n'arrive pas à se décider et Matante Rosina non plus : ce mardi 30 octobre 2018 il y aura du soleil et des averses. Quelques coups de tonnerre seront même entendus met en garde notre gramoune préférée. Et chez vous c'est comment ?

