Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Vendredi 26 octobre 2018, Michel Swieton, Directeur Régional de Pôle emploi Réunion et Philippe Naillet, Président Directeur Général de la SODIAC, ont donc signé cette convention de partenariat visant à articuler les offres de service de la SODIAC et de Pôle emploi. Il s'agit là du 1er partenariat entre Pôle emploi et un bailleur social. Mieux articuler les offres de service de la SODIAC et de Pôle emploi, tel est l'enjeu de cette convention qui ambitionne de proposer un parcours adapté et personnalisé, aux demandeurs d'emploi, dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause d'insertion des marchés publics, avec des formations à la clé.

