C'est la Réserve marine qui lance l'alerte sur sa page Facebook : "Depuis ce matin (mercredi 31 octobre ndlr) on nous signale la présence sur la plage de l'Hermitage de vers de feu échoués sur le rivage. Il s'agit d'animaux marins d'une longueur d'environ 15 cm, leur échouage est un phénomène naturel déjà observé dans le passé. Nous préconisons aux usagers de la plage et du "lagon" de faire attention et de ne pas les toucher. Nous recommandons particulièrement aux parents d'être vigilants avec les enfants qui pourraient être en contact avec ces animaux potentiellement urticants."

