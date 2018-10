BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 31 octobre 2018



- Chambre de commerce : fin de garde à vue pour Ibrahim Patel

- Le testament de Billy, un message à entendre pour que survivent les baleines (et nous aussi)

- Route du Littoral : on bascule

- La Jeune chambre économique remet des brevets de sécurité financière

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites averses mais aussi du soleil

Chambre de commerce : fin de garde à vue pour Ibrahim Patel

Placé en garde à vue lundi 29 octobre 2018 à 7h, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR) Ibrahim Patel est déféré au tribunal de Saint-Denis ce mercredi 31 octobre. Durant 48h, il a été entendu par les enquêteurs dans les locaux du commissariat Malartic. Saint-Denis) En plus du président, Huit autres personnes ont aussi été placées en garde à vue. Une perquisition a également eu lieu au siège de la CCIR. Les faits reprochés sur des faits supposé de fraude électorale, corruption passive, de vol et de recel de vol.

Le testament de Billy, un message à entendre pour que survivent les baleines (et nous aussi)

Pendant plus de 24h, le souffle de La Réunion a été suspendu à celui de Billy, le petit baleineau coincé lundi 29 octobre 2018 à La Grande Chaloupe, libéré mais revenu mourir ce mardi 30 octobre sur les bords de la Pointe du Gouffre. En milieu de matinée mardi, quand la triste nouvelle est tombée, le même sentiment prévalait chez tous les Réunionnais, celui d'une déception, voire de tristesse et d'un immense gâchis. Billy est parti, mais il nous a laissé un message.

Route du Littoral : on bascule

La route du littoral va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint-Denis et La Possession, annonce la direction régionale des routes ce mercredi matin 31 octobre 2018. Cette décision a été prisé à la suite des fortes pluies que se sont abattues dans le secteur ces dernières heures. Comme à chaque basculement de gros embouteillages sont à prévoir. La circulation sur trois voies va durer 48 heures et pourrait être prolongé en cas de nouvelles précipitations importantes

L'Insee dit tout sur les salaires

"En 2015, le salaire net moyen en équivalent temps plein des 139 400 salariés des entreprises réunionnaises s'élève à 1 920 euros par mois, soit 5 % de moins en moyenne qu'en France de province et 8 % de moins que dans les autres DOM " historiques " (Guadeloupe, Martinique, Guyane)" indique l'Insee ce mardi 30 octobre 2018. Le salaire moyen est plus faible sur l'île en raison de certaines caractéristiques structurelles de l'économie locale. Toutefois, les cadres et les salariés des grandes entreprises sont mieux rémunérés que leurs homologues provinciaux. Aussi les inégalités salariales sont-elles plus prononcées à La Réunion. "Dans les administrations publiques de La Réunion, le salaire moyen est plus élevé que dans les entreprises réunionnaises et que dans les administrations de province" ajoute l'Insee dont nous publions le communiqué

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites averses mais aussi du soleil

Matante Rosina la bien vu : il y aura encore quelques petites averses, mais le soleil sera bien présent ce mercredi 31 octobre 2018. Il y aura quelques rafales de vent mais la mer ne sera pas trop agitée, nous dit aussi Matante Rosina. Et c'est comment chez vous ?