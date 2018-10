Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

En plus de l'autopsie pour déterminer les causes de l'échouage et du décès de "Billy", des analyses ainsi que des prélèvements seront effectués. Des prélèvements qui seront sans doute envoyés en métropole, les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs semaines. L'association Globice, référent local du réseau échouage assiste à cette autopsie, voici le message diffusé sur la page Facebook de l'association ce mercredi 31 octobre matin accompagné de plusieurs photos du cétacé : " L'autopsie de la baleine Billy a commencé ce matin à 6h30 et durera une bonne partie de la journée. Les premières mesures ont montré que cette femelle mesurait 11,90 mètres et non 8 à 9 mètres comme estimé précédemment. Ceci explique son poids de 21 tonnes mesuré hier par la grue. Les investigations vont se poursuivre dans la journée." Pour le moment, on ne sait toujours pas de quoi est décéder "Billy".

