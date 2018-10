Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Route basculée et fortes pluies, la circulation est encore perturbées en fin d'après midi aux abords de la Route du Littoral... En direction de Saint-Denis entre Cambaie et La Possession, 8 km d'embouteillages sont enregistrés par la CRGT. Même chose en direction de La Possession où 8 km de bouchons sont notés entre l'échangeur de la Possession et Savanah. Patience patience... La décision de basculement a été prisé à la suite des fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures. La circulation sur trois voies va durer 48 heures et pourrait être prolongé en cas de nouvelles précipitations importantes.

