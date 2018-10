Pendant plus de 24h, le souffle de La Réunion a été suspendu à celui de Billy, le petit baleineau coincé lundi 29 octobre 2018 à La Grande Chaloupe, libéré mais revenu mourir ce mardi 30 octobre sur les bords de la Pointe du Gouffre. En milieu de matinée mardi, quand la triste nouvelle est tombée, le même sentiment prévalait chez tous les Réunionnais, celui d'une déception, voire de tristesse et d'un immense gâchis. Billy est parti, mais il nous a laissé un message.

Lundi matin, l’association Globice a sollicité des compétences diverses pour venir en aide à ce baleineau coincé. Personne n'a manqué à l'appel, personne n'a rétorqué que des impératifs plus urgents l'attendaient. Plongeurs sauveteurs, ouvriers et techniciens de la Nouvelle route du Littoral, gendarmes pour gérer la circulation alors que la bande d’arrêt d’urgence était neutralisée, tous étaient mobilisés... Même le préfet y est allé de son communiqué et de son tweet...

Un baleineau échoué près de la grande chaloupe : Globice, en charge du réseau échouage, pilote le dispositif de remise à l'eau du baleineau. Cette opération s'appuie sur les moyens du chantier de la #NRL avec le soutien de @Region_Reunion et de l'Etat. https://t.co/fuZL9E4MVG pic.twitter.com/9miYL2krow — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 29 octobre 2018

Billy a même réussi à faire passer comme secondaire la garde à vue du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Ibrahim Patel, et de sa garde rapprochée et la perquisition à la CCI. Le salut d’un baleineau en danger était tellement plus important que les petites magouilles présumées des uns et l’esprit de revanche des autres.

Le temps s'est arrêté

Alors que le Français - fut-il créole - est par nature râleur, un tantinet egocentré, prompt à s’énerver dès qu’on empiète sur son territoire ou ses prérogratives, là… tout le monde a fait silence.

Toute La Réunion était suspendue au sort de Billy. En témoignent les pics d’activité sur notre site internet pendant toute la durée du sauvetage et vos nombreux messages.

Personne n’a avoué se moquer comme de sa première chemise du sort de ce baleineau. Personne n’a râlé parce qu’après tout, ce baleineau n’était qu’un migrant qui aurait déjà dû prendre ses cliques et ses claques avec ses congénères. Personne n’a crié au scandale parce que ses impôts étaient gaspillés dans ce sauvetage. Personne n’a exigé qu’on rétablisse la circulation pour ses priorités à lui/elle. Personne n’a critiqué la manière dont s’y prenaient les professionnels missionnés sur ce sauvetage.

Le temps s’est arrêté et la seule chose qui comptait, c‘était de tout faire pour que Billy s’en sorte. Comme quoi, le temps, hein, c'est très subjectif...

Tous unis dans une même attente

Et quand Billy, enfin libéré, a pris le large vers 14h, escorté par Globice et les gendarmes, on a tous voulu y croire. Même Billy, par ses plongeons dans les premières minutes qui ont suivi sa libération, voulait sans doute y croire lui-aussi.

Dans une belle harmonie, tous les badauds, et ils étaient nombreux à suivre toutes les péripéties de Billy, ainsi que tous les acteurs du sauvetage ont applaudi de concert lors du départ du baleineau vers le large.

Ceux qui n’ont fait qu’assister étaient reconnaissants envers ceux qui ont rendu possible ce sauvetage. Ceux qui ont agi pour sauver Billy remerciaient les spectateurs de leurs encouragements. Tous interconnectés, interdépendants, heureux ensemble. Comme quoi, l'unité dans la diversité, c’est possible.

Billy, l'histoire de La Réunion

Notre histoire avec Billy, c'est l'histoire de La Réunion, généreuse, solidaire, tolérante, empathique. Merci, Billy, pour ce rappel de nos valeurs. Le testament de Billy, c’est de nous léguer l'urgence de voir le monde avec un prisme juste : solidarité envers chacun, générosité, sens du service, du partage, empathie…

Et si, en mémoire de Billy, on mettait ça en œuvre au quotidien ? On a su le faire pour Billy, c'est donc que nou lé kapab !

Pour que les baleines survivent

Maintenant que Billy est parti, son message pourrait être faussé par une recherche de culpabilité. C'est la faute à qui s'il était désorienté au point de s'échouer ? Et sa blessure, sans doute mortelle, qu'est-ce qui le lui a infligé ? Ces questions, dès la mort de Billy connue, ont été posées, parfois avec colère.

En mémoire de Billy, est-ce que la réponse ne consiste pas à nous dire que nous sommes tous responsables plutôt que de chercher des coupables ? Et à revoir nos modes de vie, nos modes de consommation, nos habitudes, pour que les océans ne deviennent pas les tombeaux des baleineaux, des coraux, des tortues... de tout ce monde animal et végétal qui témoigne de la beauté de l'univers.

Revenir aux fondamentaux que nous portons tous en nous, pour que les baleines (et nous aussi) puissent survivre... et si c'était ça le testament de Billy ?

ml/www.ipreunion.com