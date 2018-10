Baby-sitting, stage rémunéré, petit job étudiant dans un commerce... Dès 16 ans, les jeunes peuvent avoir des rentrées d'argent régulières, sans savoir forcément comment gérer cette manne providentielle. La Jeune Chambre Economique de Saint-Denis s'est mobilisée cette année autour d'un projet déjà mené au niveau national, qui consiste à former les jeunes encore en formation à la gestion d'un budget. L'association dionysienne a réalisé une journée de formation au Brevet de Sécurité Financière auprès de 13 élèves du CAP Petite Enfance accompagnés de leur professeur au Lycée Professionnel Saint-François-Xavier, à La Montagne.

Initié par la Jeune Chambre Economique de Châteauroux, le Brevet de Sécurité Financière est le Projet National 2018-2019 de la Jeune Chambre Economique Française. Un kit complet " clef en main " comprenant livret élèves, livret professeur et documents de mise en œuvre permet à toute Jeune Chambre Economique de former les jeunes à la bonne gestion financière et budgétaire. A l'issue des deux années de diffusion du Projet National, un bilan complet permettra à la JCEF de présenter les résultats auprès de l’Éducation nationale ou d'autres acteurs intéressés par la reprise du projet.

Avec cet outil, les enseignants peuvent intéresser leurs élèves à tous les aspects de la vie financière familiale : qu'est-ce que les impôts, la TVA, quels sont les outils d'épargne, quand faire appel au crédit, à quel coût, comment anticiper sa prise d'autonomie, combien coûte une installation dans un logement... Toutes les questions liées à la vie quotidienne, à l'usage des moyens de paiement et à la constitution d'une épargne sont abordées.



Un projet repris par de nombreuses JCE locales

A La Réunion, la première remise de brevets de Sécurité Financière a concerné les élèves du CAP Petite Enfance du lycée Saint-François Xavier de La Montagne, avec la participation de la Jeune Chambre Economique de Saint-Denis et du Bureau des Etudiants de l'IAE Réunion.

A l’image de la JCE de Saint-Denis, une vingtaine de Jeunes Chambres Economiques à travers la France réalise cette action sur leur territoire. A La Réunion, la Jeune Chambre Economique du Grand Sud déploie cette action à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Plus d'une vingtaine d'antennes locales du mouvement se sont emparées à leur tour de ce livret pour inciter les enseignants de leur ville à mettre en place ce Brevet de Sécurité Financière, un peu à l'usage du Brevet de Sécurité Routière. Au niveau national, le projet de la Jeune Chambre Economique est soutenu par le Crédit Conseil de France.

Les animations s'insèrent dans le cadre du Parcours avenir, qui va de la Sixième à la Terminale et peuvent prendre différentes formes, à l'initiative de l'enseignant. A l'issue de la formation, des diplômes sont remis aux élèves, ainsi mieux armés pour débuter leur vie autonome.

