Le requin marteau halicorne a été relâché en Baie de Saint-Paul le 24 octobre dernier. Sur sa page Facebook, le CRA (Centre de Ressource et d'Appui sur le Risque Requin) souligne que les chances de survie du squale à long terme sont incertaines "mais les bonnes pratiques du pêcheur ont permis de favoriser la reprise de nage de l'animal."

Un requin particulièrement rare et fragile

Le CRA précise aussi "cette espèce est très fragile (les requins marteau halicorne ont une petite bouche et s'asphyxient rapidement en cas de stress). Depuis fin mars 2018, 3 requins marteau halicorne (1 juvénile et 2 adultes) ont été capturés dans le cadre des opérations du PR2P, et seul ce dernier a pu être récupéré vivant. Le requin marteau halicorne figure dans des listes d'espèces associées à des conventions internationales (Annexe II de la convention internationale sur le commerce des espèces sauvages (CITES), qui encadre les échanges internationaux des produits de la pêche issue de cette espèce ; Annexe II de la convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS), qui préconise la mise en oeuvre d'accords internationaux pour sa conservation).

Toutefois aucune règlementation n'interdit la pêche de cette espèce à La Réunion, où elle est régulièrement pêchée et consommée. Elle fait l'objet d'attentions très particulières dans le cadre du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention : en cas de captures concentrées dans l'espace et le temps, l'effort de pêche est adapté pour limiter les captures. Par ailleurs, il est demandé aux pêcheurs sélectionnés du programme de ré-oxygéner et de relâcher le plus rapidement possible les animaux pris sur les lignes de pêche.

La vidéo sur la page Facebook du CRA, cliquez ici

