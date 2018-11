Les nouveaux locaux destinés aux classes inclusives pour enfants, adolescents et adultes à besoins particuliers ont été inaugurés le mardi 30 octobre par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). Une prise en charge pluridisciplinaire est mise en place avec le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP). L'objectif est d'aider les personnes à besoins particuliers à acquérir des compétences et à s'épanouir dans leur quotidien dans un souci d'intégration sociale.

Ce mardi 30 octobre 2018 Michel Caron, Président de l’ALEFPA et Jean-Luc Defaud, président de l’OGEC, ont signé une annexe de la convention de partenariat du 16 août 2016, formalisant l’organisation conjointe de l’école avec les personnels thérapeutiques du CMPP sous la responsabilité clinique du Docteur Andrée Mateo-Nifaut et ce grâce à la mise à disposition de locaux à l’école Saint Charles.

1200 enfants et adultes handicapés accueillis

A la Réunion, l’Association sans but lucratif ALEFPA gère 38 établissements et services qui accueillent 1200 enfants, adolescents et adultes ayant des difficultés liées aux handicaps social, intellectuel ou physique. 800 salariés travaillent dans ses établissements qui ont pour vocation le mieux-être, la réinsertion puis l'intégration des enfants et des adultes en difficulté. Pour l’ALEFPA " tout enfant est éducable et que l'intégration scolaire, comme l'insertion sociale et professionnelle, sont des objectifs incontournables ".

Une prise en charge pluridisciplinaire

L’ensemble de ces structures éducatives est coordonné par la Direction Territoriale de l’Océan Indien (DTOI), dont l’objectif est de rapprocher les lieux de décision des lieux d’action et de permettre une harmonisation des pratiques de gestion et une mise en cohérence des fonctionnements des établissements de l’ALEFPA à la Réunion. La Direction Territoriale est dirigée par Nicolas Bazzo, assisté de deux administrateurs délégués de l’ALEFPA, François Cuvelier et Gilbert Hoarau.

Si la mission pédagogique est fondamentale, les volets éducatif, thérapeutique et sanitaire font l’objet d’interventions pluridisciplinaires.

La prise en charge individualisée met l'élève, l'enfant, l'adulte au cœur de tout projet de fonctionnement ou de création.

Le contrôle de la qualité des actions menées au sein des établissements se fait par le biais d'évaluations. Les bénévoles sont aussi sollicités pour apporter le meilleur de leurs compétences et de leurs qualités humaines au service d'un projet associatif.

