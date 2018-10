BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 1er novembre 2018



- Échauffourées pour la nuit d'Halloween - violences urbaines dans plusieurs villes de La Réunion

- Patel : personne ne serait donc plus au-dessus des lois... dont acte

- 1er novembre : hommage aux défunts

- Le Conseil départemental lance une évaluation ambitieuse des besoins des gramounes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures chaudes et temps instable

Échauffourées pour la nuit d'Halloween - violences urbaines dans plusieurs villes de La Réunion

De nombreux feux de poubelles sont signalés dans les quartiers de plusieurs villes ce mercredi soir 31 octobre 2018, qui est aussi la nuit de Halloween. Depuis quelques jours, un message circulait sur le réseaux sociaux. Un appel à la "purge". Le principe vient de métropole et c'est clairement un appel à la violence. Les jeunes sont "invités" à frapper les personne seules, voler des téléphones, des voitures, des scooters, frapper, dépouiller. Voici le post d'origine sur les réseaux sociaux : "Les règles sont : "Armes autorisées : armes blanches" toute personne marchant seule se verra tabassée, dépouillée" "groupe de deux personnes minimum " "vol, casse, compte, dette à payer se passe à la main, aucune arme" "la loi repoussée à mort nous veut pas voir a lot *aucun mort svp oublié pas nous tout na un famille derrière".

Personne ne serait donc plus au-dessus des lois... dont acte

La mise en examen du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ce mercredi 31 octobre 2018, est-elle un coup de semonce envoyé en direction des notables impliqués de près ou de loin dans des affaires sur lesquelles les autorités judiciaires ont été ou pourraient être saisies ?

In ti pansé pou tout bann do moune la fine désot la vi

En ce 1er novembre 2017, des milliers de Réunionnais se rendront attendus dans les différents cimetières de l'île. Si cette journée est la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les Saints de la chrétienté, c'est en général en ce jour férié que les familles, proches et amis rendent hommage à leurs Défunts célébré le 2 novembre dans la religion catholique). Ce jeudi, nos disparu(e)s recevront plus de visites. Des fleurs fraîches déposées à pleines brassées sur leurs tombes. Une façon de leur dire : "Vous ne mourez jamais tant que l'on ne vous oubliera pas". Ce jeudi, c'est à tous les défunts que nous pensons, à nos proches. Nous pensons aussi à celles et ceux qui victimes de victimes de violences familiales, d'attentats, de guerre ont péri dans une indicible horreur. Hommage à vous.

Le Conseil départemental lance une évaluation ambitieuse des besoins des gramounes

Mercredi 31 octobre 2018, le Conseil départemental a voté à l'unanimité la mise en oeuvre du Plan Séniors, un outil d'évaluation des besoins des personnes âgées sur le Département afin de définir les orientations stratégiques des années à venir. Un enjeu crucial alors que les statistiques démographiques estiment que le nombre de gramounes va presque doubler d'ici 2030. Ce Plan Séniors va être établi avec l'aide d'un prestataire extérieur et en partenariat avec toutes les forces vives de la prise en charge de la dépendance de la personne âgée : collectivités locales, associations, services de l'Etat, institutions. La recherche de financement interviendra une fois les orientations validées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures chaudes et temps instable

Matante Rosina i koné elle : les températures restent chaudes pour la saison dans les hauts comme dans les bas. Le temps reste instable et des averses localement soutenues sont possibles dans l'intérieur de l'île, l'après-midi, avec une préférence pour la région du Tampon.