Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En ce 1er novembre 2017, des milliers de Réunionnais se rendront attendus dans les différents cimetières de l'île. Si cette journée est la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les Saints de la chrétienté, c'est en général en ce jour férié que les familles, proches et amis rendent hommage à leurs Défunts 'c élébvré le 2 novembre dans la religion catholique). Ce jeudi, nos disparu(e)s recevront plus de visite. Des fleurs fraîches déposées à pleines brassées sur leurs tombes. Une façon pour de leur dire : "vous ne mourez jamais tant que l'on ne vous oubliera pas". Ce jeudi c'est à tous les défunts que nous pensons, à nos proches. Nous pensons aussi à celles et ceux qui victimes de victimes de violences familiale, d'attentats, de guerre ont péri dans une indicible horreur. Hommage à vous

En ce 1er novembre 2017, des milliers de Réunionnais se rendront attendus dans les différents cimetières de l'île. Si cette journée est la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les Saints de la chrétienté, c'est en général en ce jour férié que les familles, proches et amis rendent hommage à leurs Défunts 'c élébvré le 2 novembre dans la religion catholique). Ce jeudi, nos disparu(e)s recevront plus de visite. Des fleurs fraîches déposées à pleines brassées sur leurs tombes. Une façon pour de leur dire : "vous ne mourez jamais tant que l'on ne vous oubliera pas". Ce jeudi c'est à tous les défunts que nous pensons, à nos proches. Nous pensons aussi à celles et ceux qui victimes de victimes de violences familiale, d'attentats, de guerre ont péri dans une indicible horreur. Hommage à vous