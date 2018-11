10 agents de la société Servair ont été pris de malaise ce mercredi 31 octobre 2018 alors qu'ils effectuaient l'entretien et l'armement cabine de l'un des Boeing 777 d'Air Austral, indique la compagnie aérienne ce jeudi matin 1er novembre. "Après l'intervention du SDIS et des pompiers de l'aéroport, neuf (personnes ndlr) ont pu sans contrainte regagner leur domicile dans la soirée, la dernière restant en observation hier soir par mesure de précaution au CHU de Bellepierre" ajoute Air Austral. C'est une mauvaise ventilation de la carlingue à la suite de la désinsectisation de l'appareil qui serait à l'origine du malaise

Les investigations menées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et le SiSous la coordination de son autorité de référence la DGAC et du service d'indendie et de secours (SDIS), ont "déterminé dans l'après midi que cet incident a fait suite à une ventilation insuffisante de la carlingue restée confinée en raison des pluies et du mauvais temps observés hier. (mercredi - ndlr)" note Air Austral.

"La qualité de l'air et de l'oxygène a été vérifiée et mesurée conforme et ne présentant aucun danger. L'appareil a été remis en ligne hier soir selon son programme habituel" ajoute la compagnie aérienne.

La direction d'Air Austral dit ensuite avoir pris "en accord avec le sous traitant chargé de cette désinsection", les mesures nécessaires "afin de renforcer les procédures de contrôle et d'aération au delà des préconisations réglementaires", et rappelle que ce type d'intervention est obligatoire "mensuellement, selon les exigences aéroportuaires fixées par l'Organisation mondial de la santé".

