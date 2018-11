Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, cinq policiers ont été blessés en intervention, face à des bandes de jeunes décidés à en découdre : 3 à Saint-Denis et 2 à Saint-André. Le bilan matériel de cette nuit de Halloween est lourd : des voitures incendiées ou renversées, des poubelles brûlées, des vitres cassées et des magasins pillés. Le syndicat Unité SGP Police FO, dès ce jeudi matin 1er novembre, a appelé à une prise en compte des causes de la délinquance, à une sévérité maximale des juges envers les auteurs des faits délictueux et à la mise à disposition des forces de police de moyens supplémentaires.

Vitres cassées, magasins pillés, voitures dégradées voire incendiées, poubelles dégradées et en feu... Toutes ces exactions ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis, au Port et à Saint Pierre, mais les plus lourdes exactions ont eu lieu au Chaudron et à Saint André.

A Saint Denis l'hôtel Tulip Inn a payé un lourd tribut avec trois vitres de facade cassées et la voiture d'un client incendiée. "C'est une voiture de location, en plus", s'indigne un collègue de l'automobiliste concerné par l'incendie de la voiture. Ce témoin a assisté à l'altercation entre les forces de l'ordre et les délinquants. "C'était impressionnant", reconnait-il.

A quelques pas de là, Brigitte, une gramoune, avoue qu'elle a eu peur. "Je suis restée dans ma cour, je ne suis pas sortie voir", explique-t-elle, mais ce matin, cette gramoune reste perplexe devant les dégâts dans le quartier, certes limités à quelques bris de glaces et poubelles abîmées, les voitures abîmées ayant déjà été évacuées. "Ca va de pis en pis", se désole-t-elle.

Un commissariat et des policiers caillassés

Du côté de la police, on compte les blessés : 3 à Saint-Denis, 2 à Saint-André. Une situation qui met le syndicat Unité SGP Police FO en pétard : "Le commissariat de Saint André a été attaqué par des jets de projectiles. Des policiers ont été caillassés alors qu’ils portaient assistance aux pompiers. Il est urgent que nos dirigeants s’attaquent en profondeur aux causes de la délinquance et donnent à la Police nationale les moyens de défendre la population", précise le communiqué envoyé ce 1er novembre 2018. Joint par téléphone, un policier syndicaliste exprime le ras le bol de sa profession : "C'est très difficile pour les policiers de passer leur temps à interpeller les mêmes délinquants. On les interpelle, ils ressortent libres et ils recommencent. Le Code pénal prévoit des sanctions, il faut que ces sanctions soient appliquées. On doit mettre hors d'état de nuire à la population ces individus dangereux."

Unité SGP Police FO réclame donc "que la peine maximale prévue par les textes soit appliquée contre les individus s'en prenant aux forces de l'ordre".

A l'issue des échauffourrées, une dizaine d'interpellations ont eu lieu à Saint-Denis et six à Saint André.

ml/www.ipreunion.com