BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 2 novembre 2018



Mayotte : les mangroves sur le déclin

L'un des symptômes de cette érosion, ce sont les mangroves qui meurent à petit feu victimes de l'urbanisation galopante et de la pollution. Ces forêts entre terre et mer abritent une biodiversité végétale et animale exceptionnelle et protègent le littoral et le lagon. Aujourd'hui menacées par les dépôts de déchets, la pollution des eaux et l'urbanisation, elles ne peuvent plus jouer leur rôle écologique pourtant vital. Les autorité se sont saisies du dossier, préserver cet écosystème est l'un des enjeux majeurs des prochaines décennies.

Championnat du monde des courses aventure : tout se joue à La Réunion

Le championnat du monde des courses aventure 2018 se tiendra du 4 au 16 novembre 2018. Le "Adventure Racing World Championship - ARWC" rassemblera un plateau "inégalé jusqu'à aujourd'hui, par le nombre de nations et le niveau des participants" indiquent les organisateurs. A noter que parmi les 60 équipes internationales alignées, 14 figurent au Top 20 mondial. L'aventure sera longue de 425,5 kilomètres et conduira les compétiteurs de Hell-Bourg au lagon de la côte ouest (Photo d'illustration)

Les Seychelles comme vous ne les avez jamais vues...

Sable blanc, eaux cristallines, végétation luxuriante, petits plats aux saveurs coco, plongées au milieu des poissons multicolores et hôtels hors de prix... Les Seychelles dans les esprits sont synonymes de vacances de rêve sous l'Équateur. Mais l'archipel ne serait se résumer qu'au tourisme de luxe. Dans les rues et sur les plages, les Seychellois nous font découvrir l'île de Mahé où piques-niques créoles, messes, danses et musique vont partis du quotidien. Regardez :

La Jeune chambre économique remet des brevets de sécurité financière

Baby-sitting, stage rémunéré, petit job étudiant dans un commerce... Dès 16 ans, les jeunes peuvent avoir des rentrées d'argent régulières, sans savoir forcément comment gérer cette manne providentielle. La Jeune Chambre Economique de Saint-Denis s'est mobilisée cette année autour d'un projet déjà mené au niveau national, qui consiste à former les jeunes encore en formation à la gestion d'un budget. L'association dionysienne a réalisé une journée de formation au Brevet de Sécurité Financière auprès de 13 élèves du CAP Petite Enfance accompagnés de leur professeur au Lycée Professionnel Saint-François-Xavier, à La Montagne.

- La pa Météo France i di, sé zot i dit - Soleil, nuages, pluie : il y a comme un petit pépin....

matante Rosina astique son ombrelle car son petit doigt lui a dit que demain c'est soleil le matin sur le littoral et nuages dans les hauts, et l'après-midi nuages et pluie pour tout le monde, sauf littoral sud. matante Rosina qui va voir ses amies et veut avoir le plus beau des pépins !