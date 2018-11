Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Mercredi 31 Octobre à 18H31

Sable blanc, eaux cristallines, végétation luxuriante, petits plats aux saveurs coco, plongées au milieu des poissons multicolores et hôtels hors de prix... Les Seychelles dans les esprits sont synonymes de vacances de rêve sous l'Équateur. Mais l'archipel ne serait se résumer qu'au tourisme de luxe. Dans les rues et sur les plages, les Seychellois nous font découvrir l'île de Mahé où piques-niques créoles, messes, danses et musique vont partis du quotidien. Regardez :

Sable blanc, eaux cristallines, végétation luxuriante, petits plats aux saveurs coco, plongées au milieu des poissons multicolores et hôtels hors de prix... Les Seychelles dans les esprits sont synonymes de vacances de rêve sous l'Équateur. Mais l'archipel ne serait se résumer qu'au tourisme de luxe. Dans les rues et sur les plages, les Seychellois nous font découvrir l'île de Mahé où piques-niques créoles, messes, danses et musique vont partis du quotidien. Regardez :