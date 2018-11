La direction régionale des routes a publié le bulletin recensant tous les travaux routiers sur toute l'île. Nous publions ce bulletin ci-dessous (Photo d'illustration)

Chantiers en cours

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux d'élagage en accotement

Sur la RN1 entre l'échangeur du Portail à St Leu de celui de l'étang Salé, travaux d'élagage du lundi 5 au vendredi 9 novembre. Neutralisation de la BAU dans un sens ou de l'autre de 07h30 à 15h00.

RN1 - St Leu /Le Tampon - Travaux d'enlèvement de graffitis

Sur la RN1 St Leu/St Pierre et la RN3 St Pierre/Tampon travaux d'enlèvement de graffitis jusqu' au vendredi 9 novembre. Neutralisation de la BAU en fonction des besoins du chantier de 08h30 à 15h00.

RN1 - St Leu/St Pierre - Travaux d'entretien du réseau d'assainissement

Sur la RN1 de St Leu à St Pierre entre l'échangeur des Colimaçons et celui de la Ravine Blanche travaux d'entretien du réseau d'assainissement jusqu'au vendredi 9 novembre. Neutralisation de la BAU en fonction des besoins du chantier de 08h30 à 15h00.

RN2 - St Denis - Travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial

Sur la RN2 à St Denis au niveau de l'échangeur Pasteur dans le Nord/Est, travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial jusqu'au 16 novembre 2018 inclus. Circulation interdite de jour comme de nuit sur la bretelle d'insertion en direction de l'Est. Déviation par les voiries communales adjacentes. Un passage sécurisé sera mis en place pour les piétons et les cyclistes.

RN2 - St Joseph - Travaux de protection acoustique

Sur la RN1002 à St Joseph ZAC Badera, travaux de protection acoustique jusqu'au vendredi 7 décembre. Voie de droite neutralisée de 7h à 16h sens Sud/Est.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à Bras Panon, travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles jusqu'au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à St André secteur Cambuston, travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles jusqu'au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au vendredi 19 avril 2019. Circulation alternée de 7h à 16h.

RN 1005 route de Cilaos - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN 1005 route de Cilaos, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au mardi 18 décembre. Circulation alternée au droit du chantier de 7h à 15h30, sauf le vendredi, jusqu'à 12h. Vitesse limitée à 50km/h au niveau de la zone de travaux.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - Travaux de pose canalisation

Sur la RD111 à l'Etang-Salé/Route Le Lambert, entre la RD19 et la Rue du Stade, travaux de pose de canalisation jusqu'au lundi 31 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD29 - St Pierre/Route de la Ravine des Cafres – Travaux d’enfouissement câbles électriques

Sur la RD29 à St Pierre/Route de la Ravine des Cafres, travaux d'enfouissement de câbles électriques jusqu'au vendredi 31 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD29 - St Pierre/Route Ravine des Cafres -Travaux de tirage de câbles de fibres optiques

Sur la RD 29 à St Pierre route Ravine des Cafres, entre l'allée coco fleurs et l'allée des rossignols et entre le chemin des Ruches et le chemin Grosset, travaux tirage de câbles fibres optiques jusqu'au 14 décembre. Circulation alternée de 08h à 16h.

RD3 - St Louis/Route Hubert Delisle - Travaux renforcement de chaussée

Sur la RD3 à St Louis/Route Hubert Delisle, du PR 157+000 jusqu'au chemin Maison Rouge, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 2 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1A - St Paul - Travaux de réparation des filets et de purges de la falaise

Sur la RN1A à St Paul, travaux de réparation des filets et de purges de la falaise. Circulation interdite du Cimetière Marin à Boucan Canot de 8h30 à 16h00 du lundi 5 au vendredi 9 novembre. Déviation par la RD10 rte du Théâtre et la RN1 Rte des Tamarins.

RN2 - Saint-Joseph - Travaux de carottage sur ouvrage d’art

Sur la RN2 à St Joseph, travaux de carottage sur les ouvrages d'art Jacques Payet et Ravine Vincendo du lundi 5 au mercredi 7 novembre. Circulation alternée et vitesse limitée à 50km/h de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste-Marie - Travaux d' Hydrocurage

Sur la RN2 à Ste-Marie entre Gillot et la Ravine des Chèvres, travaux d'hydrocurage du lundi 5 au jeudi 8 novembre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St-Denis / St-André - Travaux d’entretien en terre-plein central

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et Petit Bazar à St André, travaux d'entretien en terre-plein central du lundi 5 au vendredi 9 novembre. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l’autre de 20h à 5h.

RN3 – Le Tampon - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 au Tampon, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la circulation

sera interdite sur la RN3 entre le chemin Pierre Cadet et la tour des Azalées dans le sens montant de 20h00 à 5h00 les nuits du lundi 5 au vendredi 9 novembre. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN6 - St Denis / Ste Marie - Travaux de détection de réseaux

Sur la RN6 de St Denis à Ste Marie, Bd Sud travaux de détection de réseaux du pont Vinh San à Gillot la nuit du vendredi 9 novembre. Neutralisation de la voie de droite, ou de gauche selon les besoins du chantier de 20h à 4h.

RD32 - St Joseph/Rte de la Plaine des Grègues - travaux de fouille de câbles électriques

Sur la RD32 route de la Plaine des Grègues à St Joseph, travaux de fouille pour pose de câbles électriques du lundi 5 novembre au mercredi 5 décembre. Circulation alternée de 07h à 16h.

Evénements (hors chantiers)

RD17E - Etang Salé - manifestation sportive "Odysséa Réunion 2018"

Sur la RN1 à l’Etang Salé, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive ODYSSEA, la bretelle de sortie de l’échangeur du Gouffre sera fermée à la circulation dans le sens Nord/Sud, de 17h00 à 19h00 le samedi 3 novembre.

Aussi, la circulation sera interdite dans les deux sens sur la RD17E Chemin Village le samedi 3 novembre de 8h à 20h30 et le dimanche 4 novembre de 6h30 à 13h. Une déviation sera mise en place par les RD11 Route de Piton St Leu et RD17 Route de la Forêt de l'Etang Salé.

RN1/RN2 St Denis - Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, à l'occasion du marché de nuit le Barachois sera fermé à la circulation le samedi 3 novembre à partir de 19h jusqu'à la fin de la manifestation prévue aux alentours d'1h du matin. Le Barachois sera de nouveau fermé le dimanche 4 novembre de 14h à 19h. Déviations par les rues de Nice et Labourdonnais.



• Les usagers peuvent écouter le répondeur Info routes sur le 0262 97 27 27