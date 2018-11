Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 8 heures

matante Rosina astique son ombrelle car son petit doigt lui a dit que demain c'est soleil le matin sur le littoral et nuages dans les hauts, et l'après-midi nuages et pluie pour tout le monde, sauf littoral sud. matante Rosina qui va voir ses amies et veut avoir le plus beau des pépins !

matante Rosina astique son ombrelle car son petit doigt lui a dit que demain c'est soleil le matin sur le littoral et nuages dans les hauts, et l'après-midi nuages et pluie pour tout le monde, sauf littoral sud. matante Rosina qui va voir ses amies et veut avoir le plus beau des pépins !