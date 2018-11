Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

La Route du Littoral est basculée depuis mercredi 31 octobre entre Saint-Denis et La Possession. Le Lady Lafé chargé de poser la chaîne de blocs ayant présenté quelques signes de défaillance, des agents sont sur place pour gérer la situation. Des ralentissements importants impactent actuellement la circulation en direction de l'Ouest. Ce vendredi 2 novembre, vers 10h45, on notait plus de 5 kilomètres de bouchons depuis le Lancastel. Patience, la réouverture sur quatre voies est prévue vers 20h...

La Route du Littoral est basculée depuis mercredi 31 octobre entre Saint-Denis et La Possession. Le Lady Lafé chargé de poser la chaîne de blocs ayant présenté quelques signes de défaillance, des agents sont sur place pour gérer la situation. Des ralentissements importants impactent actuellement la circulation en direction de l'Ouest. Ce vendredi 2 novembre, vers 10h45, on notait plus de 5 kilomètres de bouchons depuis le Lancastel. Patience, la réouverture sur quatre voies est prévue vers 20h...