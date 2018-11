Qui dit jour férié dit jour arrosé...et appartement insécurités sur les routes. Sur la commune de Saint-Louis, les gendarmes ont menés jeudi 1er novembre des opérations de lutte contre "l'insécurité routière en privilégiant les infractions relatives aux conduites addictives". Résultat : la pêche a été bonne, six permis ont été retirés...

"Le bilan est édifiant, explique le communiqué de la gendarme, puisque pas moins de 7 conduites sous alcoolémie dont 5 délictuelles ont été constatées. le taux le plus élevé incombe à un pilote de scooter à 16 heures avec un taux de 1.11 mgl.

En début de soirée, toujours à saint-Louis, deux automobilistes conduisaient avec une alcoolémie positive délictuelle et ont été dépistés positifs aux produits stupéfiants. Ils ont perdu leur permis sur le champ, et seront convoqués devant la justice prochainement avec une perte de six points.

Au total 6 permis retirés

Les gendarmes rappellent que les conduites addictives sont présentes dans 52 % des accidents mortels et 23 % des accidents corporels. De telles opérations seront régulièrement menées pour que les usagers comprennent que celui qui conduit ne boit pas ou ne fume pas."