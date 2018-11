Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les personnels de l'éducation vont devoir encore attendre la mise en place du plan annoncé contre les violences en milieu scolaire ; entre les désaccords gouvernementaux et la recherche de solutions appropriées le ministère a reporté les mesures proposées au mois de décembre. M. Blanquer fait l'expérience du terrain et de sa complexité loin du simplisme qu'il a pour habitude de pratiquer. Même s'il continue à prôner la présence de policiers au sein des établissements comme un fait positif plutôt qu'un aveu d'échec- ce qu'il est pourtant- la réalité quotidienne qui a été reliée via le #pasdevague a eu le mérite de rendre visible l'invisible et d'obliger le gouvernement à réagir comme si les problèmes étaient découverts là maintenant.

