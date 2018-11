BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 3 novembre 2018



- Odysséa : la onzième édition est lancée !

- L'agence de biomédecine cherche des donneurs de gamètes à La Réunion

- De nombreuses manifestations à la Réunion pour le Dipavali

- Alexandre Mazzia, le chef qui pimente les saveurs d'enfance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi nuageux

Odysséa : la onzième édition est lancée !

Chaque année, Run Odysséa met un coup de projecteur sur la lutte contre le cancer du sein à La Réunion. Courir, marcher, s'impliquer pour la bonne cause... L'année dernière, l'événement a fêté ses dix ans. 20.000 personnes se sont mobilisées et 162.000 euros ont été collectés au profit des associations locales. Cette année, Run Odysséa, met la barre encore plus haut, l'objectif c'est de récolter 175.000 euros à La Réunion.

L'Agence de biomédecine cherche des donneurs de gamètes à La Réunion

Du 3 au 18 novembre, l'Agence de la biomédecine est en campagne pour recruter de nouveaux donneurs en France et notamment à La Réunion. Des dons d'ovocytes et de spermatozoïdes indispensables pour permettre à des couples infertiles de devenir parents. Quatre réunions d'informations sur le don de gamètes sont organisés les 6 et 8 novembre à Saint Denis, Saint Paul, Saint Benoit et Saint Pierre par les centres hospitaliers. Fin 2016, 40 couples à La Réunion était en attente d'un don d'ovocytes.

De nombreuses manifestations à la Réunion pour le Dipavali

La fête tamoule du Dipavali se prépare d'ores et déjà à Saint-Paul. Cette édition 2018 se composera de 3 temps forts et sera organisée le 9 novembre. Un grand défilé, des spectacles de danses, de musiques indiennes et un feu d'artifice pour cette fête multi-culturelle. L'APCR (association pour la promotion des cultures réunionnaises) organise un défilé à la plaine Saint-Paul le mardi 6 novembre. A Saint-André, la 29ème édition aura lieu du 9 au 11 novembre 2018. Voici les informations sur les évènements à venir.

Alexandre Mazzia, le chef qui pimente les saveurs d'enfance

Chocolat fourré d'anguille fumée et pimentée, biscotte aux fleurs ou framboise-harissa: le chef Alexandre Mazzia, bouleverse les papilles avec des plats issus du terroir de Marseille assaisonnés avec des saveurs d'Afrique de son enfance. Cet ancien basketteur de 42 ans, désigné cuisinier de l'année 2019 par Gault&Millau, est né et a grandi au Congo avant de faire le tour du monde puis se poser et ouvrir son restaurant à Marseille, dont il dit que "la luminosité" est indispensable à ses créations, qui font exploser les couleurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi nuageux

Matante Rosina a bien regardé le fond de sa tasse de café : elle a vu que le ciel sera largement occupé par les nuages ce samedi 3 novembre 2018. Elle a aussi vu qu'il pourrait y avoir quelques petites averses par ci par là. Dites lui comment est le temps chez vous