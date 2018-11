Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Après la journée World Clean Up en septembre qui a connu un grand succès, la commune de Petite-Ile a décidé de relever le défi d'une action régulière et pérenne de sensibilisation au respect de l'environnement. La municipalité organise donc la première édition de cette opération de nettoyage des quartiers, qui aura lieu le samedi 10 novembre 2018. Tous les habitants sont invités à relever leurs manches en participant à cette opération qui a pour but de réveiller les consciences citoyennes autour de la question des déchets. Une initiative qui pourrait inspirer de nombreuses communes confrontées aux mêmes incivilités environnementales.

