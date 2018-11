Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

La famille de Leslie Mezino a lancé un appel ce samedi 3 novembre vers 17h30 et signalé à la gendarmerie la disparition de cette jeune femme. Leslie aurait quitté le domicile familial ce samedi 3 novembre à 10 heures du matin, à bord d'un véhicule 4x4 Mazda BT 50 de couleur rouge, immatriculé DT-525-AL. Elle n'a plus contacté ses proches depuis, et eux-mêmes ne parviennent pas à la joindre. Ses proches sont inquiets.

