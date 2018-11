Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Si vous avez prévu d'emmener vos enfants ce samedi 3 novembre 2018 ou dimanche 4 novembre 2018 voir les crocodiles, ça ne va pas être possible. En raison de la Course Odyssea, la Préfecture a pris un arrêté interdisant la circulation aux abords de Croc Parc. Les exploitants des lieux et leurs salariés ont eu la surprise de ne pas pouvoir accéder au parc ce samedi matin et sont donc contraints de laisser le parc fermé. Mais pas d'inquiétudes pour les animaux, ces mastodontes peuvent rester plusieurs semaines sans manger. Le parc ouvrira à nouveau lundi 5 novembre aux horaires habituels.

