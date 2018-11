Chaque année, Run Odysséa met un coup de projecteur sur la lutte contre le cancer du sein à La Réunion. Courir, marcher, s'impliquer pour la bonne cause... L'année dernière, l'événement a fêté ses dix ans. 20.000 personnes se sont mobilisées et 162.000 euros ont été collectés au profit des associations locales. Cette année, Run Odysséa, met la barre encore plus haut, l'objectif c'est de récolter 175.000 euros à La Réunion.

C’est l’un des plus gros événements sportifs de l’année. Ce week-end des 3 et 4 novembre dans la forêt de l’Étang-Salé, quatre courses au menu : 1 km, 4,5 km, 5 km et 10 km. Les 20.000 participants attendus n’y vont pas pour la gagne, ce qui compte, c’est la cause. Le cancer du sein les a touché de près ou de loin. Ou tout simplement parce que la maladie interpelle. L’occasion d’en parler, de se mobiliser, de donner de son temps. Entre les joggings, les courses pour enfants, le 10 km, la marche et l’échauffement fitness, chacun trouve ainsi son compte dans une ambiance festive et conviviale.

Les fonds récoltés sont ensuite répartis entre plusieurs associations et professionnels de santé. L’aide et le bien-être des malades et la prévention de la maladie.

Chaque année plus de 300 cas de cancer du sein sont diagnostiqués à La Réunion. C’est aussi cela l’objectif du Run Odysséa, sensibiliser au cancer du sein et amener les femmes à se faire dépister. Dans la continuité de l’opération " Octobre rose ".

Le cancer du sein se guéri dans 85% des cas et de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années de la détection de la maladie à la prise en charge pendant et après un cancer.

Depuis la première course, Odysséa a permis de collecter à La Réunion 776 800 euros en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

fh/www.ipreunion.com