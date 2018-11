Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Initialement prévu pour le 30 octobre et repoussé, le jugement du Tribunal administratif était très attendu. Vendredi, les avocats ont reçu les notifications par mail qui confirment l'illégalité des exploitations de restauration de plage à l'Hermitage. Si toutes les conclusions du Tribunal administratif ne sont pas connues, les premières notifications aux avocats confirment bien l'illégalité de l'exploitation des paillotes sur le Domaine Public Maritime. Selon ces premiers éléments de la décision des juges administratifs , le Coco Beach doit céder la place et le K'banon est contraint de détruire une terrasse. En attendant les conclusions complètes et définitives du Tribunal administratif, il paraît désormais acté que les paillotes sont condamnées pour la plupart à la disparition et pour certaines à la destruction de leurs terrasses. Pour les paillotes, l'avenir se compterait désormais en jours, la plupart des recours ayant été utilisés. Reste encore la solution de la cour administrative d'appel de Bordeaux...

